Челябинская чиновница будет отвечать за наезд на старушку

По факту ДТП заведено сразу два административных дела.

Происшествия

В Карталинском районе Челябинской области возбуждено два административных дела в отношении юриста администрации Карталинского района Александры Терентьевой, которая на минувшей неделе в четверг, 16 февраля, сбила старушку, разворачивая машину во дворе жилого дома.

Об этом пишет в понедельник, 20 февраля, «URA.RU» по данным пресс-службы областного управления ГИБДД.

Пенсионерка лежит в больнице со множественными ушибами, ей назначена экспертиза для определения тяжести увечий. По словам близких, у неё порвано колено вследствие наезда.

Первое дело в отношении Терентьевой заведено по ст. 12.27 КоАП за невыполнение обязанностей в связи с ДТП, поскольку она не последовала за пострадавшей в больницу, а вернулась на место ДТП. Второе административное дело – собственно за ДТП: ст. 12.24 КоАП, или нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

Если по первому делу чиновнице грозит штраф в размере 1000 рублей, то ответственность за второе станет понятна, когда экспертиза установит тяжесть травм старушки. В любом случае это будет денежный штраф и лишение прав на определённый период, до двух лет.

Необходимо отметить, что муж Терентьевой – сотрудник ДПС, и в СМИ появилась версия о том, что с его подачи дважды протокол менялся в сторону уменьшения вины супруги. Однако в областном УГИБДД отвергают эти подозрения.

Дочь пострадавшей подала заявление в следственный комитет.

Чиновница воздерживается от разговоров с прессой.