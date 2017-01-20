Челябинец убил бабушку и закопал в саду

На преступление молодой человек пошёл ради бабушкиной квартиры.

Происшествия

27-летний челябинец Роман Астраханцев осуждён на 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает 20 января СК РФ. Преступление, за которое молодой человек получил длительный срок – убийство его бабушки с целью завладеть её квартирой.

Также в счёт компенсации морального вреда с осужденного взыскано полмиллиона рублей.

Следствие установило, что в 2014 году Астраханцев уговорил свою 81-летнюю бабушку выдать ему нотариальную доверенность имуществом. По этой доверенности он продал за 2 миллиона рублей двухкомнатную квартиру старушки. Расписку о получении денег он заставил подписать бабушку, но воспользовался ими сам.

Вскоре, чтобы вся эта операция не вышла наружу, внук убил бабушку и закопал на садовом участке.

Приговор Астраханцеву вынесен по двум статьям: «мошенничество» и «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление».