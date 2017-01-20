Челябинец убил бабушку и закопал в саду
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На преступление молодой человек пошёл ради бабушкиной квартиры.
27-летний челябинец Роман Астраханцев осуждён на 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима,
Также в счёт компенсации морального вреда с осужденного взыскано полмиллиона рублей.
Следствие установило, что в 2014 году Астраханцев уговорил свою 81-летнюю бабушку выдать ему нотариальную доверенность имуществом. По этой доверенности он продал за 2 миллиона рублей двухкомнатную квартиру старушки. Расписку о получении денег он заставил подписать бабушку, но воспользовался ими сам.
Вскоре, чтобы вся эта операция не вышла наружу, внук убил бабушку и закопал на садовом участке.
Приговор Астраханцеву вынесен по двум статьям: «мошенничество» и «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление».