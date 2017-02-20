Частная баня сгорела в многоэтажке Минска

Квартира с баней располагалась на 17-м этаже.

Происшествия

Спасатели потушили пожар в «бане», которую любящие комфорт хозяева оборудовали в своей квартире на 17-ом этаже дома по улице Кропоткина в Минске. Об этом пишут «Белновости» по данным Минского городского УМЧС в понедельник, 20 февраля.

По данным издания, сообщение о пожаре было получено примерно в 9.30 20 февраля.

В ходе тушения пожара было установлено, что загорелась деревянная обшивка парилки, обустроенной в ванной пятикомнатной квартиры. Судя по всему, это произошло из-за нарушения правил эксплуатации печей в парилке.

От пожара сработала система противодымной защиты в подъезде дома.

Сейчас пожар ликвидирован, о пострадавших не сообщается.