Бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин арестован

Ночь на 4 марта экс-глава кредитного учреждения провёл в СИЗО.

Происшествия

Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления «Татфондбанка», депутата Роберта Мусина, передаёт РБК в ночь на субботу, 4 марта, со ссылкой на СК РФ по Республике Татарстан.

По данным ведомства, дежурный судья принял решение об аресте Мусина сроком на 2 месяца. Ночь на 4 марта он провёл в СИЗО. Срок ареста истечёт 16 апреля.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере ровно на этот срок. Уголовное дело против Роберта Мусина по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России было возбуждено накануне днём.

Следствие считает, что проблемы с ликвидностью у «Татфондбанка» проявились ещё в 2014 году. При этом в августе 2016 года персонал кредитного учреждения предоставил ЦБ РФ данные о наличии высоколиквидных активов, обеспеченных кредитными договорами с другими банками. Целью «Татфондбанка» было получить кредит, предоставленные банку более 3 миллиардов рублей оказались на расчётных счетах аффилированных организаций «Татфондбанка».

Помимо этого, у Центробанка много других претензий к кредитной организации: как считает регулятор, «Татфондбанк» не исполнял федеральные законы и распоряжения ЦБ РФ, регулирующие банковскую деятельность, снизил норматив достаточности собственного капитала менее 2 процентов, при том, что установленный ЦБ РФ минимум 8 процентов, неадекватно оценивал взятые на себя риски при плохом качестве активов. Его уставной капитал также был ниже минимума.

В декабре прошлого года ЦБ ввел в банке временное администрирование силами АСВ. В пятницу, 3 марта, «Татфондбанк» лишился лицензии, как уже писало РИА «7 новостей».

По данным РБК Татарстан, во время заседания Мусин отрицал свою вину и обещал сотрудничать со следствием, уверяя, что с момента введения моратория в «Татфондбанке» работал в интересах улучшения положения дел в банке.