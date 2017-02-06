Бывший милиционер поколотил двух полицейских в Якутии

Подозреваемый работал в милиции с 2001 по 2009 год.

Происшествия

В Якутии бывший милиционер стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти. За насилие, а проще говоря, побои, нанесённые двум полицейским, будет отвечать 35-летний житель Усть-Алданского района.

О возбуждении Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха уголовного дела пишет сайт «Новости СК РФ».

Полицейские пострадали от рук бывшего коллеги 2 февраля.

Всё началось с того, что старший участковый уполномоченный при исполнении ехал на служебном автомобиле из села Кептени в село Борогонцы и на выезде из села заметил голосовавшего мужчину. Участковый согласился довезти его в соседний населенный пункт.

Мужчина оказался пьян, и полицейский сделал ему замечание. Обиженный пассажир выразился в адрес участкового нецензурно и, достав из кармана бутылку со спиртным, стал демонстративно прихлёбывать из неё, игнорируя дальнейшие замечания.

Полицейский пригрозил, что сейчас привезёт пассажира в отделение и составит протокол об административном правонарушении. За это пьяный пассажир схватил водителя за шею и стал бить по голове. Он не прекратил побои, даже когда машина остановилась. Участковому пришлось скрутить агрессивного попутчика и притащить его в отделение.

Первое, что задержанный сделал, когда с него сняли наручники – дважды ударил помощника участкового уполномоченного кулаком по лицу. Помощник ничем не успел его обидеть, просто оказался рядом.

У обоих полицейских остались синяки на лицах после стычки с бывшим коллегой, а участковый получил ещё и ушиб мягких тканей грудной клетки. Сам нападавший цел и невредим.

На допросе буйный попутчик вину признал частично, отрицая, что начал бить участкового ещё в машине. Выяснилось, что он в недавнем прошлом был сотрудником правоохранительных органов – с 2001 по 2009 годы состоял в должностях инспекторов ИВС, ГИБДД, оперуполномоченного. Тем удивительнее, что он так дерзко нарушал общественный порядок.

Расследование уголовного дела продолжается.