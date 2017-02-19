Бывший бойфренд украл у безработной дамы имущества на 15 миллионов рублей

Грабители отняли у женщины все подарки экс-любовника.

Происшествия

В полицию заявила жительница Москвы о том, что в её квартиру вломились трое мужчин, среди них бывший любовник, и, угрожая пистолетом, похитили добра на 15 миллионов рублей. Официально дама нигде не работает.

Об ограблении пишет Dni.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным издания, у девушки отобрали тысячу евро, драгоценности, три шубы, сотовый телефон, ключи и документы на машину Infiniti QX-50. Все эти вещи были подарками от того самого любовника.

Забрав дорогие вещи, любовник и его подельники уехали на машине. Возбуждено уголовное дело.