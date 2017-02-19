http://7info.ru/news/world-incidents/byvshij_bojfrend_ukral_u_bezrabotnoj_damy_imuschestva_na_15_millionov_rublej/
Бывший бойфренд украл у безработной дамы имущества на 15 миллионов рублей
Происшествия 124
Об ограблении пишет
Dni.ru со ссылкой на РЕН ТВ.
Бывший бойфренд украл у безработной дамы имущества на 15 миллионов рублей
Происшествия 124
Грабители отняли у женщины все подарки экс-любовника.
В полицию заявила жительница Москвы о том, что в её квартиру вломились трое мужчин, среди них бывший любовник, и, угрожая пистолетом, похитили добра на 15 миллионов рублей. Официально дама нигде не работает.
Об ограблении пишет
По данным издания, у девушки отобрали тысячу евро, драгоценности, три шубы, сотовый телефон, ключи и документы на машину Infiniti QX-50. Все эти вещи были подарками от того самого любовника.
Забрав дорогие вещи, любовник и его подельники уехали на машине. Возбуждено уголовное дело.