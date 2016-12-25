Бывший бэк-вокалист группы «Любе» был на борту разбившегося Ту-154

Музыкант был в группе в начале 90-х годов.

Происшествия

На борту потерпевшего крушение Ту-154 находился артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист «Любе» Евгений Насибулин. Музыкант был в группе в начале 90-х годов, передаёт РИА Новости.

С хором имени Александрова группа «Любе» часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск.

Напомним, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

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