Бытовая ссора в Томской области закончилась отцеубийством

Отец кидался в сына домашней утварью, а сын его попросту зарезал.

Происшествия

В Томской области молодой сельчанин осуждён на 8 лет колонии строгого режима за отцеубийство, информирует прокуратура региона.

По данным ведомства, 25-летний житель села Вершинина отправил отца в лучший мир посредством нанесения ему нескольких смертельных ножевых ран.

Это случилось в пылу ссоры, которая произошла на почве совместной пьянки. К сожалению, это была не первая пьянка и не первая серьёзная ссора отца и его отпрыска. Но, в отличие от прочих ссор, она оказалась последней.

Как установило обвинение, отец невольно спровоцировал собственную кончину. В ходе конфликта он начал кидаться в сына домашней утварью. Сын схватил ещё один «бытовой предмет» - кухонный нож – и ударил отца в живот и в грудь.

Пожилой мужчина пролежал в больнице 5 дней и умер.

Молодого парня суд признал виновным по ч.4 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Необходимо отметить, что сын свою вину не отрицал.

Приговор в законную силу пока не вступил, уточняет ведомство.