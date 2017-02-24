Британский ядерный бункер использовали для разведения конопли

Полиция задержала работников подземной плантации.

Происшествия

Подземный ядерный бункер в британском графстве Уилтшир использовался для разведения конопли. Полиция обнаружила в нём целую плантацию конопли, стоимость которой оценивается в миллион фунтов стерлингов, сообщает «Вести.ру» со ссылкой на РИА Новости.

На выходе из бункера полиция схватила трёх мужчин - 27, 30 и 45 лет. В самом бункере нашли двух юнцов 15 и 19 лет и 37-летнего дядю. По предположениям полиции, это были работники с плантации. Чтобы установить, они ли являются устроителями «оранжереи» с коноплёй, начато расследование.

По данным издания, в бункере 20 комнат на двух уровнях, и почти все заняты коноплёй. При этом габариты комнат - 76 на 26 метров. Полиция подсчитала, что здесь росло тысячи растений.