Бразилец убил на новогодней вечеринке 12 человек и покончил с собой

Мужчина застрелил свою бывшую жену, её родственников и их восьмилетнего сына.

Происшествия

В Бразилии мужчина убил на новогодней вечеринке 12 человек и покончил с собой. Ещё троих он ранил, передаёт RT.

Трагедия произошла в городе Кампинасе на юго-востоке страны. 46-летний мужчина проник на вечеринку, которую устроила его бывшая жена. Бразилец перепрыгнув через забор и открыл стрельбу по гостям. Жертвами перестрелки стали его бывшая жена, её родственники и их восьмилетний сын.

По мнению одного из свидетелей, причиной для расправы стало решение суда об опеке над ребёнком, ограничившее мужчину в общении с сыном.