Бракованная петарда лишила подростка четырех пальцев

По словам школьника из Подмосковья, взрыв произошел ранее положенного.

Происшествия

12-летний мальчик по имени Рома лишился четырех пальцев правой руки в результате взрыва бракованной петарды, пишет L!FE.ru .

По словам школьника из Подмосковья, как только он поджег петарду, он тут же разорвалась. Мальчик не успел отбросить ее в сторону. Таким образом, взрыв произошел ранее положенного.

Сообщается, что полиция выяснила место покупки мальчиком пиротехники. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по этому инциденту.