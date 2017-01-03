http://7info.ru/news/world-incidents/brakovannaja_petarda_lishila_podrostka_chetyreh_palcev/
Бракованная петарда лишила подростка четырех пальцев
Происшествия 519
12-летний мальчик по имени Рома лишился четырех пальцев правой руки в результате взрыва бракованной петарды, пишет
L!FE.ru .
Бракованная петарда лишила подростка четырех пальцев
Происшествия 519
По словам школьника из Подмосковья, взрыв произошел ранее положенного.
12-летний мальчик по имени Рома лишился четырех пальцев правой руки в результате взрыва бракованной петарды, пишет
По словам школьника из Подмосковья, как только он поджег петарду, он тут же разорвалась. Мальчик не успел отбросить ее в сторону. Таким образом, взрыв произошел ранее положенного.
Сообщается, что полиция выяснила место покупки мальчиком пиротехники. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по этому инциденту.