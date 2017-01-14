«Бомж» нашёл бомбу среди мусора и попытался сдать её в металлолом

По словам бездомного, тротиловая шашка выглядела как свёрток проводов с каким-то веществом внутри.

Происшествия

В Москве бездомный мужчина по имени Сергей попытался сдать в металлолом взрывчатку, найденную им в мусорном контейнере, пишет LIFE .

По словам 44-летнего москвича, тротиловая шашка выглядела как свёрток проводов с каким-то веществом внутри. Сообщается, что 13 января Сергей вызвал полицию, так как этот предмет показался ему подозрительным. Приехавшие на место сапёры подтвердили, что найденный предмет является взрывчаткой.

На данный момент полиция занимается выяснением личности, которой может принадлежать шашка.