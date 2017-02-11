Больного, ради которого экстренно посадили самолёт в Екатеринбурге, спасти не удалось

По пути в больницу мужчина умер от онкологического заболевания.

Происшествия

Самолёт рейса Москва-Хабаровск совершил экстренную вынужденную посадку в Екатеринбурге, так как одному из пассажиров на борту стало плохо. Об этом случае пишет «URA.RU» в субботу, 11 февраля, со ссылкой на правоохранительные органы уральской столицы.

К сожалению, вынужденная посадка оказалась бесполезной для мужчины. По данным издания, «Скорая» забрала пассажира из аэропорта в больницу, но он до медицинского учреждения не доехал – умер в машине.

Погибшему было 63 года. Он страдал онкологическим заболеванием. Из Москвы летел после операции. Точную причину смерти пассажира установит вскрытие.

По факту смерти человека СКР на транспорте начал доследственную проверку.