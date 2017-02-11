Самолёт рейса Москва-Хабаровск совершил экстренную вынужденную посадку в Екатеринбурге, так как одному из пассажиров на борту стало плохо. Об этом случае пишет «URA.RU» в субботу, 11 февраля, со ссылкой на правоохранительные органы уральской столицы.
К сожалению, вынужденная посадка оказалась бесполезной для мужчины. По данным издания, «Скорая» забрала пассажира из аэропорта в больницу, но он до медицинского учреждения не доехал – умер в машине.
Погибшему было 63 года. Он страдал онкологическим заболеванием. Из Москвы летел после операции. Точную причину смерти пассажира установит вскрытие.
По факту смерти человека СКР на транспорте начал доследственную проверку.