Более 2 тысяч бутылок «левого» спиртного маркировали астраханские ловкачи чужим товарным знаком

По факту незаконного использования чужого товарного знака возбуждено уголовное дело.

Происшествия

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбудил уголовное дело против двух астраханцев, подозреваемых в незаконном использовании чужого товарного знака (ч.3 ст. 180 УК РФ).

Об этом пишет сайт «Новости СК РФ».

Ловкачи создали подпольный завод по производству алкоголя в селе Разночиновка Наримановского района. Этот заводик успел выпустить 2020 бутылок контрафактного алкоголя, маркированные товарным знаком правообладателя, не имеющего понятия об использовании его собственности. Бутылки «левого» спиртного предназначались для продажи.

Ранее против двое астраханцев вместе с четырьмя выходцами из Республики Кабардино-Балкарии уже возбуждали уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Поскольку все эти деяния творились в группе и по сговору, ответственность за них должна ужесточаться.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, дело расследуется.