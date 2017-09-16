Безработный житель столицы лишился почти 300 тысяч долларов из депозитарной ячейки банка. Об этом сообщил ТАСС. По данным издания, гражданин лишился всех средств в банке, который находится на юго-западе столицы по адресу Ленинский проспект, дом 34.
Пока способ кражи средств не установлен.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Напоминаем, что ранее экс-депутат Забайкальского края лишился 50 тысяч евро (около 3,5 млн. рублей) и 15 тысяч долларов (около 900 000 рублей). Эти деньги у него украли из банковской ячейки. По словам потерпевшего, ключ от банковской ячейки имеется только у него и у его супруги. Супруга сейчас находится на лечении в Германии.