Безработный москвич лишился 300 тысяч долларов

Полиция ищет грабителей

Происшествия

Безработный житель столицы лишился почти 300 тысяч долларов из депозитарной ячейки банка. Об этом сообщил ТАСС. По данным издания, гражданин лишился всех средств в банке, который находится на юго-западе столицы по адресу Ленинский проспект, дом 34.

Пока способ кражи средств не установлен.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее экс-депутат Забайкальского края лишился 50 тысяч евро (около 3,5 млн. рублей) и 15 тысяч долларов (около 900 000 рублей). Эти деньги у него украли из банковской ячейки. По словам потерпевшего, ключ от банковской ячейки имеется только у него и у его супруги. Супруга сейчас находится на лечении в Германии.