Бьет – значит, любит: мужчина из ревности убил жену лопатой в Липецке

Преступник попытался скрыть следы преступления, закопав тело жертвы в саду дома.

Происшествия

В Липецком районе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве своей жены из ревности. Преступление произошло 3 августа 2016 года, пишет КП .

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел во время совместного застолья с общими знакомыми пары. В какой-то момент 41-летний мужчина приревновал свою жену к соседу, после чего взял черенок от лопаты и сильно избил супругу. От полученных травм женщина скончалась. Преступник попытался скрыть следы преступления, закопав тело жертвы в саду дома.

Отметим, что злоумышленник признался в содеянном. Подозреваемого ждет судебное разбирательство.