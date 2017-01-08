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http://7info.ru/news/world-incidents/bashkirija_katanie_s_gorki_privelo_k_smerti_pjatiletnego_rebenka/

Башкирия: катание с горки привело к смерти пятилетнего ребенка
Сообщается, что причиной смерти мальчика стал удар головой об лед.

Происшествия   94

В республике Башкирия в результате катания на ледяной горке погиб 5-летний мальчик. Инцидент произошел во вторник, 3 января, в городе Давлеканово, пишет L!FE.ru .

Сообщается, что причиной смерти ребенка стал удар головой об лед. По словам матери погибшего, врачи местной больницы халатно отнеслись к своей работе, недооценив состояние ее сына. Позже его доставили в республиканскую больницу в Уфу, где мальчик и скончался.

Следователи СК России по региону занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

 