Барнаульский мошенник «развёл» предпринимателя на деньги от имени сотрудника полиции

У директора магазина сантехники похитили около 4 тысяч рублей.

Происшествия

В Барнауле директора магазина сантехники «развёл» неизвестныйй мошенник почти на 4 тысячи рублей, представившись сотрудником полиции.

Об этом пишет сайт ГУМВД РФ по Алтайскому краю. https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9570729/

По данным ведомства, в рабочий день в специализированный сантехнический магазин Барнаула позвонил некто и назвался сотрудником правоохранительных органов. Он заявил о намерении купить сантехнические комплектующие с доставкой на работу. Оплату обещал по факту получения сантехники.

Директор поверил и в то, что звонящий является полицейским, и в то, что товары оплатят. Он лично повёз заказ «полицейского» по указанному адресу.

Пока предприниматель ехал, ему снова позвонил тот же человек и попросил пополнить баланс сотового телефона на круглую сумму. Владелец магазина положил на незнакомый номер 3900 рублей, рассчитывая, что их вернут при оплате сантехники.

Но прибыв по адресу, он понял, что его жестоко обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.