Автоледи устроила смертельную аварию под Новосибирском

Женщина, находившееся за рулем иномарки, пошла на обгон на скользкой дороге.

Происшествия

Вечером в понедельник, 25 декабря, на пересечении улиц Ленина и Первомайской в селе Барышево под Новосибирском произошла крупная авария со смертельным исходом.

Сообщается, что женщина, находившееся за рулем иномарки «Toyota Corolla», пошла на обгон на скользкой дороге. В результате машину выкинуло на встречную полосу, и она врезалась в фуру. По словам очевидцев, удар пришелся на водительскую сторону легковушки. Автоледи скончалась на месте от полученных травм.