Австралиец выжил в болоте благодаря йоге

Над поверхностью воды остался только нос мужчины, и так он дышал несколько часов.

Происшествия

Австралиец Дэниел Миллер выжил в буквальном смысле слова экстремальных условиях: после нескольких часов в болоте и придавленный собственным экскаватором. Об этом передаёт Русская служба ВВС.

По данным издания, 45-летний водитель не справился с управлением экскаватора, когда под техникой неожиданно осыпалась земля, и провалился в болото. Руль машины, весящей около 3 тонн, придавил шофёра, и он не мог самостоятельно выбраться из «западни».

Эта драма разыгрывалась в 300 километрах на север от Сиднея. Через 5 часов к экскаваторщику подоспели спасатели. К их радостному изумлению, мужчина был жив.

Над поверхностью воды остался нос Миллера, потому он мог дышать. А чтобы не уйти под воду и не быть засосанным топкой почвой, экскаваторщик постарался принять позу, позволяющую всё время держать голову над водой. Он вытянул руки и выгнул спину. Позже спасённый рассказал прессе, что этой позе его научили на занятиях йогой – это поза кобры. Он признался, что не считает себя настоящим йогом, но поза кобры точно сохранила ему жизнь.

Спасателей удивило, как человек мог несколько часов провести в одной и той же неудобной позе, но Миллер объяснил, что его поддерживала мысль, что он должен вернуться к семье.

Миллера на вертолёте отправили в больницу города Ньюкасл. Врачи обнаружили у него переохлаждение и незначительные травмы спины, а в целом назвали его состояние стабильным.