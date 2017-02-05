Астраханский школьник получил перелом ступни в троллейбусе

По одной из версий, виновником случившегося является водитель, который резко начал движение после остановки.

Происшествия

В Астрахани 14-летний подросток получил закрытый перелом ступни на левой ноге во время передвижения в троллейбусе. Инцидент произошел в субботу, 4 февраля, пишет Svopi .

По данным местной полиции, виновником случившегося является водитель, который резко начал движение после остановки. При этом парень, вероятно, не крепко держался за поручень, что привело к падению.

Отметим, что школьник был госпитализирован в детскую больницу. По факту происшествия ведется следственная проверка.