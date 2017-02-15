Астраханец впал в кому после поездки на мотоцикле по льду

Молодые люди на мотоцикле врезались в бревно и перевернулись, у обоих ушиб головного мозга.

Происшествия

25-летний астраханец впал в кому после поездки на мотоцикле по льду, сообщает сайт газеты «Хронометр-Астрахань» в среду, 15 февраля, со ссылкой на данные регионального УВД.

По данным издания, пострадавший был пассажиром мотоцикла, которым управлял его 27-летний друг. Столь неудачно молодые люди «прокатились» по замёрзшей реке Ямная в селе Чулпан поздно вечером. В темноте они не разглядели во льду бревна. Налетев на него, мотоцикл перевернулся.

Седоки пешком добрались до домов и легли спать, наутро пассажиру стало плохо, пришлось везти его в больницу, сообщает газета. Пострадавший еле успел рассказать детали происшествия врачам и полиции и впал в кому. Полиция начала проверку «ледового ДТП».

Врачи обнаружили у молодого человека ушиб головного мозга. Такая же травма оказалась и у водителя мотоцикла.