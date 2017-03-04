Американская вегетерианка взяла штурмом грузовик с фастфудом

Водительница разозлилась на изображения блюд из курицы по бортам фургона.

Происшествия

В штате Джорджия (США) произошло ДТП по идейным соображениям.

Как пишет Onliner по данным американского портала 11alive, 26-летняя девушка на легковом автомобиле дважды намеренно въехала в грузовик с фастфудом, несмотря на старания шофёра фургона избежать столкновения.

Воинственная водительница скрылась с места происшествия, но пока она «таранила» грузовик, от её седана отлетел номерной знак, по которому полиция вмиг вычислила владелицу.

Девушку обнаружили дома, правда, она далеко не сразу открыла полиции дверь, препираясь с должностными лицами изнутри.

Наконец пройдя в квартиру, полицейские предъявили даме три обвинения – побег с места аварии, агрессивное вождение и пьяную езду. Дама сначала заявила, что на нервной почве выпила две рюмки, приехав домой, но затем призналась, что была за рулём нетрезва.

Наезд в прямом смысле слова на грузовик с фастфудом американка объяснила тем, что она веган, а на борту грузовика были изображены аппетитные блюда из курицы. По словам девушки, картинки её разозлили, и она «отомстила» всем любителям мясного фастфуда. Но сообразив, что за выходку придётся отвечать, попыталась скрыться от правосудия.

Как наказали девицу, издание не пишет.