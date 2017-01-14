Американская учительница получила срок за секс с учеником

Во время заседания суда преподавательница утверждала, что родители пострадавшего подростка одобряли их отношения.

Происшествия

В США к 10-летнему тюремному сроку проговорена учительница по имени Александрия. Девушке были предъявлены обвинения в половой связи с 13-летним учеником, пишет РЕН ТВ .

Сообщается, что во время заседания суда преподавательница утверждала, что родители пострадавшего подростка одобряли их отношения. Более того, ее дочь называла парня своим папой.

Отметим, что парень, которого совратила учительница, находится в приемной семье.