http://7info.ru/news/world-incidents/amerikanskaja_uchitelnica_poluchila_srok_za_seks_s_uchenikom/
Американская учительница получила срок за секс с учеником
Происшествия 130
В США к 10-летнему тюремному сроку проговорена учительница по имени Александрия. Девушке были предъявлены обвинения в половой связи с 13-летним учеником, пишет
РЕН ТВ .
Американская учительница получила срок за секс с учеником
Происшествия 130
Во время заседания суда преподавательница утверждала, что родители пострадавшего подростка одобряли их отношения.
В США к 10-летнему тюремному сроку проговорена учительница по имени Александрия. Девушке были предъявлены обвинения в половой связи с 13-летним учеником, пишет
Сообщается, что во время заседания суда преподавательница утверждала, что родители пострадавшего подростка одобряли их отношения. Более того, ее дочь называла парня своим папой.
Отметим, что парень, которого совратила учительница, находится в приемной семье.