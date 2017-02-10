Американская стюардесса вырвала девочку из лап торговца людьми

В ходе кампании по обучению членов авиаэкипажей противостоянию работорговле изучают поступок Шелиа Федрик.

Происшествия

Американская стюардесса Шелиа Федрик, сотрудница авиакомпании Alaska Airlines, прославилась тем, что спасла девочку от торговца людьми. О поступке стюардессы пишет «РИА-Мелитополь» со ссылкой на BBC.

По данным издания, в одном из рейсов Федрик увидела странную пару: растрёпанную, явно чем-то удручённую девочку рядом с респектабельным мужчиной, который всячески предостерегал спутницу от бесед со стюардессой.

Шелиа незаметно подала подростку знак идти в туалет. В дамском туалете девочку ждала записка на зеркале с вопросом, что случилось. На этой же записке девочка попросила о помощи. Федрик тут же известила об этом пилотов. Те передали сообщение о мужчине и девочке полиции Сан-Франциско. В аэропорту мужчину схватили. Он был причастен к работорговле.

Всё это случилось в 2011 году, однако мировая слава настигла Шелиа только сейчас, когда благотворительная организация Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа противодействию торговле людьми. Её поступок стал одним из образцовых в программе обучения, а кроме того, достиг СМИ.

Стюардесс на опыте Шелиа учат определять жертв возможного похищения: они могут казаться испуганными, особенно бояться людей в униформе, не знать, куда летят, общаться заготовленными фразами и ходить в неподобающей одежде. Злоумышленников можно отличить по тому, что они отвечают на вопросы вместо своих спутников, но не знают их личных данных, а также элементарных вещей, касающихся спутников.

Спасённая Шелиа девочка уже учится в колледже, но, как и прежде, общается со спасительницей.