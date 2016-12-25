Администрация «ВКонтакте» закрыла комментарии на страницах жертв крушения Ту-154

Специалисты соцсети сделали это, чтобы «защитить профили пользователей от аномальной активности»

Происшествия

Администрация «ВКонтакте» закрыла комментарии на страницах жертв крушения Ту-154. Специалисты сделали это, чтобы «защитить профили пользователей от аномальной активности», передаёт Life.

«Наши специалисты применили настройки приватности к тем страницам, которые по внешним признакам были похожи на страницы пассажиров потерпевшего крушения самолёта. Это наша обычная практика», – пояснил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

При выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.