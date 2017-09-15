В лесу под Липецком снова нашли «кладбище» посылок‍

Об этом сообщают в соцсетях

Происшествия

В Липецке было обнаружено очередное «кладбище» почтовых посылок из Китая. Посылки обнаружила жительница города Ольга Попова в загородном лесу. Девушка немедленно сняла все увиденное на телефон и выложила в сеть.

Госпожа Попова отметила, что злоумышленники уже успели воспользоваться наиболее ценными посылками (так, например, среди посылок очень много разброшенных упаковок пленки от телефонов). Менее ценные предметы валяются прямо на земле.

Стоит отметить, что своих посылок не дождались жители Воронежа и Липецка.

Напоминаем, что ранее похожая ситуация происходила в других городах России.

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