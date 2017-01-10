49-летняя жительница Новокузнецка повредила позвоночник, пытаясь попасть на дискотеку

Женщина хотела спуститься с третьего этажа по связанным простыням.

Происшествия

Жительница Новокузнецка повредила позвоночник, пытаясь попасть на дискотеку. 49-летняя женщина хотела спуститься с третьего этажа по связанным простыням, передаёт РИА Новости.

Инцидент произошёл в понедельник вечером. Женщина отмечала рождение внучки и в нетрезвом состоянии собиралась пойти на танцы, но дочь, увидев это, закрыла её в квартире и забрала ключи. Тогда мать решила спуститься вниз по самодельной веревочной лестнице из трёх простыней с третьего этажа. Она сорвалась вниз между вторым и первым этажом.

Отмечается, что после падения женщина, не заметив травму, отряхнулась от снега и пошла в кафе на дискотеку, однако заведение было закрыто. В доме у друга она почувствовала себя плохо. Приятель вызвал ей скорую, и врачи диагностировали у женщины перелом одного из позвонков.