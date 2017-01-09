http://7info.ru/news/world-incidents/36-letnij_selskij_zhitel_zarezal_iz_revnosti_52-letnego_sopernika/
36-летний сельский житель зарезал из ревности 52-летнего соперника
Происшествия 44
36-летний сельский житель зарезал из ревности 52-летнего соперника
Происшествия 44
Сообщается, что ревнивец в момент совершения преступления был пьян.
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве 52-летнего жителя города Новозыбкова. Об этом сообщает официальный сайт регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
Тело мужчины было найдено вечером 6 января в одном из домов села Чернооково Климовского района. Он погиб от ранений в области шеи. В преступлении подозревается 36-летний местный житель, он уже задержан. Одна из версий произошедшего – убийство на почве ревности. Сообщается, что ревнивец в момент совершения преступления был пьян.