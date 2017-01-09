36-летний сельский житель зарезал из ревности 52-летнего соперника

Сообщается, что ревнивец в момент совершения преступления был пьян.

Происшествия

В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве 52-летнего жителя города Новозыбкова. Об этом сообщает официальный сайт регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Тело мужчины было найдено вечером 6 января в одном из домов села Чернооково Климовского района. Он погиб от ранений в области шеи. В преступлении подозревается 36-летний местный житель, он уже задержан. Одна из версий произошедшего – убийство на почве ревности. Сообщается, что ревнивец в момент совершения преступления был пьян.