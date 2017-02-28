25 вагонов с углём сошли с рельсов в Забайкалье

К счастью, человеческих жертв у крушения поезда не оказалось.

Происшествия

В Забайкальском крае на перегоне Атамановка — Кручина сошли с рельсов 25 вагонов, гружённых углём. О крупном крушении поезда сообщает «Росбалт» во вторник, 28 февраля, по данным краевого ГУ МЧС.

Видео с места крушения вагонов, сделанное сотрудниками МЧС, уже появилось в интернете. Человеческих жертв у аварии, к счастью, не оказалось.

Как сообщает издание, с путей уже успели убрать сошедшие с рельсов вагоны и рассыпанный уголь. Восстановительные работы на участке развороченного железнодорожного полотна продолжаются. По плану, движение по чётному пути должно возобновиться к 10 часам вечера по местному времени.

Из-за аварии пришлось задержать в пути три пассажирских поезда. Пассажиров из Карымского в Читу перевозят на автотранспорте.

Следственные органы начали проверку обстоятельств аварии.