120 человек наказали испанский ресторан на 2 тысячи евро, убежав толпой

Гости заведения отмечали крестины двоих детишек.

Происшествия

В испанской провинции «Леон» 120 гостей сбежали из ресторана отеля «Кармен», «забыв» заплатить за еду и выпивку ни много ни мало – 2 тысячи евро.

О столь разорительном «флэшмобе» пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на испанское ИА «Leonoticias» в пятницу, 3 марта.

По данным издания, владелец ресторана подозревает, что гости были выходцами из Восточной Европы, а побег спланировали заранее. Как рассказывает потерпевший убытки ресторатор Антонио Родригес, банкет гости заказали заранее. Он был в честь крестин двух детишек.

Посетители выпили всё спиртное (30 бутылок крепкого!), с аппетитом закусили и уничтожили главное блюдо. А перед десертом пошли танцевать. Но вместо танца организованной толпой выскочили из ресторана, вмиг расселись по машинам и уехали. Они действовали так слаженно, что растерявшиеся официанты не успели перехватить ни одного человека, и номера автомобилей никто от шока не запомнил. По словам потерпевших, машины скрылись в течение минуты.

Во мнении, что заказчики сразу планировали поесть и выпить на дармовщинку, ресторатора убеждает тот факт, что при заказе они представились вымышленными именами.

Родригес уже мысленно простился с деньгами, не веря в шанс найти мошенников, но полиция начала расследование.