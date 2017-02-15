Золотые запасы банков России за год удвоились

Запасы драгоценного металла в хранилищах отечественных банков сегодня составляют почти 70 тонн.

Экономика

Запасы золота в хранилищах российских банков за год удвоились, точнее, выросли в 2,16 раза, сообщает в среду, 15 февраля, РИА «Новости» со ссылкой на экспертов в банковском сообществе.

По данным издания, на сегодня запасы драгоценного металла в хранилищах отечественных банков сегодня составляют почти 70 тонн.

Наибольший прирост золотого запаса и объём хранимого золота демонстрирует банк «ВТБ» - у него 45,5 тонн. На втором месте «Сбербанк» с 15,3 тоннами золота. Замыкает тройку лидеров банк ФК «Открытие», у которого драгметалла 5,1 тонна.

Причиной «тяги» банков к золоту эксперты в банковских кругах называют антироссийские санкции, из-за которых государственные банки вынужденно опасаются ареста зарубежных активов и инвестируют в золото.