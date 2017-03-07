Зампред ЦБ РФ рассказал об изменениях в регулировании банков

Василий Поздышев заявил «Известиям», что Банк России планирует снизить зависимость от международных рейтингов

Экономика

Зампред Центробанка России Василий Поздышев рассказал «Известиям» о новых мерах регулирования банковской сферы в 2017-2018 годах, среди которых не только планы по снижению зависимости от международных рейтингов, но и реализация принципов поведенческого надзора за банками.

По словам зампреда, зависимость от внешних рисков, в том числе рейтингов, будет снижаться путем приведения классификации ценных бумаг для расчета процентного риска в упрощенный стандарт кредитного риска.

Как отметил Поздышев, концепция реализации принципов поведенческого надзора обсуждалась в Банке России и ранее, и была принята в декабре 2016 года.

— Сегодня под поведенческим надзором мы понимаем прежде всего оценку качества финансовых услуг и взаимодействия их поставщиков с потребителями. То есть мегарегулятор рассматривает поведенческий надзор в первую очередь как инструмент защиты прав потребителей финансовых услуг, — сказал зампред ЦБ «Известиям».

По его словам, иные направления поведенческого надзора пока недоработаны и должны пройти широкое общественное обсуждение. Поздышев обратил внимание на то, что принципы поведенческого надзора являются новым направлением работы для ЦБ. Развитие этой системы по его словам, надо производить при подробном анализе эффективности зарубежного опыта, но при этом учитывать особенности российского финансового рынка, законодательной базы, в частности, прав и обязанностей того, кто осуществляет регулирование и того, кого регулируют.

Зампред отметил, что не всякий зарубежный опыт в этом вопросе расценивается как положительный, в том числе — разделение пруденциального надзора (за рисками) и собственно поведенческого надзора.

— На самом деле очень трудно провести грань, за которой непорядочное поведение в бизнесе перерастает в риск для кредиторов и вкладчиков. Мне, например, кажется, что этой грани просто не существует, а одно есть прямое следствие другого, — заметил зампред.

По его словам, сложно определить грань и между непорядочным ведением бизнеса с одной стороны, и мошенничеством — с другой. Поздышев заметил, что этот вопрос подпадает скорее под сферу деятельности суда, нежели регулятора.

Важным также является определить, как далеко может пойти регулятор. А именно, насколько он вправе вмешиваться в бизнес тех организаций, которые регулирует, рассматривая вопросы как договорных отношений с клиентами, так и ценовых условий или рекламы.