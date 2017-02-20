Замминистра экономики Ведев написал заявление об уходе

Главный прогнозист Минэкономразвития может покинуть пост уже на этой неделе

Экономика

Заместитель министра экономики Алексей Ведев подал в отставку со своего поста. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к ведомству. В свою очередь, Ведев подтвердил, что уже написал заявление об уходе.

Ведев полтора месяца временно исполнял обязанности главы ведомства после отстранения Алексея Улюкаева. Он курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм и отвечал за макропрогнозы и статистические данные.

Сам Ведев предположил, что решение об отставке будет одобрено уже на этой неделе. Официальный представитель МЭР Елена Лашкина сообщила «Известиям», что пока распоряжения правительства по этому поводу не поступало.

В результате этого кадрового решения меняется блок ведомства, работающий над комплексным планом действий на 2017-2025 годы. Разработать этот план МЭР поручил президент, который поставил задачу достичь опережающих показателей экономического роста.