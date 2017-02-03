Законопроект о реорганизации «Почты России» должен быть принят в 2017 году

Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Экономика

Российский премьер Дмитрий Медведев дал поручение подготовить законопроект о реорганизации «Почты России», так, чтобы документ был принят в текущем году.

Об этом пишет ТАСС в пятницу, 3 февраля, со ссылкой на перечень решений заседания правительства от 2 февраля, обнародованный на сайте кабинета министров.

Среди прочих решений Минкомсвязи России рекомендовано продолжить работу над внесенным правительством в Госдуму проектом федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России». По проекту, «Почту России» надлежит сделать ОАО, находящимся в полной собственности государства.

Напомним, план акционирования «Почты России» был утвержден летом 2013 года и внесён правительством в Госдуму летом 2014 года, однако до принятия окончательного документа дело никак не доходит. Дальнейшее решение о приватизации примут Росимущество совместно с Минкомсвязи.

Это один из элементов прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы, который также был предметом обсуждения на заседании правительства.