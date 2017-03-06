Выпуском облигаций федерального займа займутся Сбербанк и ВТБ24

Населению предлагается самый высокий доход на рынке.

Экономика

Выпуском облигаций федерального займа для населения займутся Сбербанк и ВТБ24.

Об этом рассказал «Известиям» директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

«Для того чтобы гражданин мог купить эту ценную бумагу, ему нужно будет прийти в отделение Сбербанка или ВТБ24, открыть там необходимые счета, подписать договор и, соответственно, стать владельцем ОФЗ», – сообщил Вышковский.

Для первого, апрельского выпуска ОФЗ выбраны именно два этих банка, поскольку именно они обладают развитой филиальной сетью и значительным опытом работы с розничными клиентами.

Он добавил, что облигации будут самым высокодоходным инструментом на рынке. Одна облигация будет стоить 30 тыс. рублей, минимальный купон составит 7,5%, а максимальный, по истечении трех лет — 10,4%. Причем купоны будут выплачиваться каждые полгода.

Кроме того, Вышковский особо подчеркнул, что данные ценные бумаги не будут ходить на вторичном рынке и человек сможет реализовать их только в том банке, где их взял, без права передачи в третьи руки и залоговых операций. Исключением будет только право наследования. Это поможет избежать злоупотреблений. С этой же целью установлено ограничение на покупку бумаг одним человеком – 25 млн рублей.

Чтобы простимулировать долговременное вложение будет существовать банковская комиссия в 1,5%, комиссия за досрочное предъявление бумаги к оплате в 1,5% и постепенное повышение процентной ставки, начиная со второго года владения ОФЗ. Разумеется, владелец сможет вернуть свои деньги в любой момент, но в первый год ему это будет невыгодно.

Вышковский считает, что благодаря облигациям, в этом году удастся занять у населения 20–30 млрд рублей.