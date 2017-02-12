Volvo готовит выпуск двух новинок в России

Одна из моделей будет доступна для россиян уже в этом году.

Экономика

Представители шведской автокомпании «Volvo» рассказали о своих планах в России. Оказалось, что вскоре на российском рынке планируют выпустить два новых автомобиля, пишет Дни24 .

Сообщается, что в 2018 году на территории России появится новая версия кроссовера «XC40». При этом к концу текущего года будет выпущена модель «XC60» новой генерации. Расценки на автомобили пока держаться в секрете.

Отметим, что модель «XC40» станет первым автомобилем, построенным на модульной платформе. Он сможет проехать порядка 50 километров на электричестве, будучи оснащенным передним приводом.