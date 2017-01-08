http://7info.ru/news/world-economy/volkswagen_prodal_v_kitaj_pjatdesjat_tysjach_brakovannyh_avtomobilej/
«Volkswagen» продал в Китай пятьдесят тысяч бракованных автомобилей
Экономика 131
Немецкий автоконцерн «Volkswagen» отзывает из Китая 50 тысяч автомобилей, проданных в страну за последние несколько лет. Специалисты обнаружили у машин неполадки с тормозной системой, пишет
ТАСС .
«Volkswagen» продал в Китай пятьдесят тысяч бракованных автомобилей
Экономика 131
Специалисты обнаружили у машин неполадки с тормозной системой.
Немецкий автоконцерн «Volkswagen» отзывает из Китая 50 тысяч автомобилей, проданных в страну за последние несколько лет. Специалисты обнаружили у машин неполадки с тормозной системой, пишет
Подобное решение было принято руководством немецкой автокомпании. Мера коснется моделей, произведенных в период с 2012 по 2015 годы, включая «Beetle» и «Golf Variant».
Отмечается, что все неполадки будут устранены за счет автопроизводителя.