http://7info.ru/news/world-economy/vladimir_putin_poblagodaril_seljan_za_rekordnyj_urozhaj/
Владимир Путин поблагодарил селян за рекордный урожай
Экономика 67
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
ТАСС.
Владимир Путин поблагодарил селян за рекордный урожай
Экономика 67
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Президент, отвечая на вопрос о сельском хозяйстве, отметил, что в этом году был собран рекордный урожай – свыше 119 миллионов тонн. Путин поблагодарил за «этот уникальный результат» селян.
Российский лидер отметил, что правительство планирует в следующем году продолжать субсидировать отдельные отрасли сельского хозяйства.