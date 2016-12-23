Владимир Путин поблагодарил селян за рекордный урожай

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

Экономика

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент, отвечая на вопрос о сельском хозяйстве, отметил, что в этом году был собран рекордный урожай – свыше 119 миллионов тонн. Путин поблагодарил за «этот уникальный результат» селян.

Российский лидер отметил, что правительство планирует в следующем году продолжать субсидировать отдельные отрасли сельского хозяйства.