Владельцам банковских карт увеличили кредитный лимит

Эксперты предрекают в 2017 году дальнейший рост доверия банков к заёмщикам.

Экономика

Российские банки выказали рост доверия к клиентам, увеличивая кредитный лимит по картам. В 2016 году этот показатель вырос более чем на 30% и теперь превышает уровень средней зарплаты по стране.

В 2015 году средняя зарплата равнялась 33,2 тыс. рублей, превышая кредитный порог по карточкам на 3,75%. Теперь картина изменилась — в 2016 году средняя зарплата составляла 36,2 тыс. рублей, а кредитный лимит был выше на 21,5%.

Такую ситуацию эксперты связывают с положительными прогнозами о доходах граждан. За год упала долговая нагрузка заемщиков, то есть отношение ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу. С 27,13% этот показатель уменьшился до 22,71%.

При этом рост количества выдаваемых новых кредиток идет не так бурно, как увеличение лимита действующим заемщикам. Банки делают ставку на платежеспособных граждан.

«Последние два года наблюдалась тенденция, когда клиенты в рамках рефинансирования сокращали количество действующих кредитов, в том числе кредитных карт, — рассказал «Известиям» глава управления развития банковских карт и трансакционного бизнеса Абсолют Банка Алексей Перов. — При уменьшении общей кредитной нагрузки банки могут увеличивать лимит по предоставленному кредиту либо в рамках рефинансирования нескольких».

По мнению вице-президента Транскапиталбанк а Игоря Антонова, в 2017 году увеличение лимита по кредитным картам будет продолжаться, причем, возможно, более активно.