В Вене открылся первый в мире биткоин-банк

В нем клиенты смогут свободно обменивать цифровую валюту на евро и наоборот.

Экономика

В австрийской столице открылся первый в мире банк криптовалюты «Bitcoin-Bank», в котором клиенты смогут свободно обменивать биткоины на евро и наоборот.

По мнению руководства финансового учреждения, виртуальные валютные операции осуществляются намного быстрее, поскольку не нуждаются в посредниках. Для получения биткоинов клиент банка заранее оформляет биткоин-адрес, который будет выполнять функцию так называемого «почтового ящика».