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http://7info.ru/news/world-economy/v_vene_otkrylsja_pervyj_v_mire_bitkoin-bank/

В Вене открылся первый в мире биткоин-банк
В нем клиенты смогут свободно обменивать цифровую валюту на евро и наоборот.

Экономика   93

В австрийской столице открылся первый в мире банк криптовалюты «Bitcoin-Bank», в котором клиенты смогут свободно обменивать биткоины на евро и наоборот.

По мнению руководства финансового учреждения, виртуальные валютные операции осуществляются намного быстрее, поскольку не нуждаются в посредниках. Для получения биткоинов клиент банка заранее оформляет биткоин-адрес, который будет выполнять функцию так называемого «почтового ящика».

Отметим, что в большинстве стран мира использование криптовалюты не запрещено. Однако государства не поощряют сделки в цифровой валюте, пишет Svopi .