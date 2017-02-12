В австрийской столице открылся первый в мире банк криптовалюты «Bitcoin-Bank», в котором клиенты смогут свободно обменивать биткоины на евро и наоборот.
По мнению руководства финансового учреждения, виртуальные валютные операции осуществляются намного быстрее, поскольку не нуждаются в посредниках. Для получения биткоинов клиент банка заранее оформляет биткоин-адрес, который будет выполнять функцию так называемого «почтового ящика».
Отметим, что в большинстве стран мира использование криптовалюты не запрещено. Однако государства не поощряют сделки в цифровой валюте, пишет Svopi.