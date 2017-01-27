http://7info.ru/news/world-economy/v_rossiju_vernetsja_obnovlennyj_vnedorozhnik_hover/
В Россию вернется обновленный внедорожник «Hover»
Экономика 708
Работники сайта «Росстандарт» опубликовали данные, согласно которым на российский автомобильный рынок вернется обновленный внедорожник «Hover», пишет
Tvoe-avto .
В Россию вернется обновленный внедорожник «Hover»
Экономика 708
Сообщается, что на дорогах России появятся новые модели «DW Hover H3 и «DW Hover H5».
Работники сайта «Росстандарт» опубликовали данные, согласно которым на российский автомобильный рынок вернется обновленный внедорожник «Hover», пишет
Сообщается, что на дорогах России появятся новые модели «DW Hover H3 и «DW Hover H5». Внедорожники будут оснащены двухлитровым двигателем, который разрабатывался специалистами компании «Mitsubishi».
Также автомобили будут располагать кондиционером, информационно-развлекательной системой, камерой заднего вида, датчиками давления в шинах, и системой «Эра Глонасс».