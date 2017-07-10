Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-economy/v_rossii_zablokirujut_finansovye_internet-piramidy/

В России заблокируют финансовые интернет-пирамиды
По данным Банка России, такая мера позволит защитить интересы граждан – потребителей финансовых услуг. 

Экономика   95

Центробанк и Минкомсвязь обсуждают проект закона, согласно которому Банк России будет наделён полномочиями блокировать сайты организаций, ведущих финансовые операции в интернете. Адреса соответствующих сайтов ЦБ будет передавать в Роскомнадзор для включения в чёрный список. 

Это связано с тем, что в рунете образовалось очень много ресурсов, не имеющих лицензий Банка России, которые активно предоставляют интернет-услуги на финансовом рынке. 

Новые полномочия позволят ЦБ блокировать для российских пользователей сайты незаконных финансовых организаций, работающих в любой доменной зоне и в любой юрисдикции. По данным Банка России, такая мера позволит защитить интересы граждан – потребителей финансовых услуг. 

В прошлом году при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России были заблокированы 1588 фишинговых сайтов, угрожающих финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: ЦБ хочет блокировать финансовые пирамиды в интернете

 