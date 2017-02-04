В России стартуют продажи обновленного «Mitsubishi Outlander»

Сообщается, что стоимость автомобиля составляет от полутора до чуть более двух миллионов рублей.

Экономика

Автоцентры «Mitsubishi» с 1 февраля 2017 года начинали продажу обновленного внедорожника «Outlander» на территории России, пишет evo-rus .

Сообщается, что стоимость автомобиля составляет от полутора до чуть более двух миллионов рублей. По словам специалистов, внешних изменений во внедорожнике практически не произошло, если не считать антенну. При этом некоторые заметные перемены претерпел интерьер, например, появилась новая напольная консоль.

Отметим, что в машине появилось много усовершенствований в области безопасности и комфорта. Так, все новые автомобили оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».