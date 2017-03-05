В России состоялась презентация «BMW 5-Series» 2017 года

Стоимость новинки в разной комплектации составит от 2,76 до 5,1 миллиона рублей.

Экономика

Представители российской компании «ТрансТехСервис» презентовали в Казани «BMW 5-Series» седьмого поколения. Ключевой особенностью модели стал повышенный уровень комфорта и сама мощность автомобиля, пишет АН .

Сообщается, что внешний вид новинки не отличается от фирменного стиля немецкого бренда, в частности по форме и рисунку. При этом авто прибавило в размерах, а также увеличились аэродинамические показатели. Примечательно, что вес модели стал меньше на 100 килограммов за счет состоящего из алюминия и стали кузова. Также известно, что автомобиль оснащен дизельными и бензиновыми агрегатами, которые способны генерировать от 184 до 462 лошадиных сил. Не стоит забывать о наличии 8-скоростной автоматической коробки передач.

Отметим, что стоимость новинки в разной комплектации составит от 2,76 до 5,1 миллиона рублей.