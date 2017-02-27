В России наладят производство за Полярным кругом

Производство и экспорт товаров из Арктики в числе целевых назначений госпрограммы развития климатической зоны.

Экономика

Российское Минэкономразвития внесло в правительство проект государственной программы развития Арктики до 2025 года. Это обновлённая версия существующей программы. Для её финансирования потребуется 210 миллиардов рублей, пишет в понедельник, 27 февраля, «КоммерсантЪ».

Однако, по сведениям издания, госпрограмма не предполагает выделения средств из бюджета прямо сейчас. Минэко предлагает заложить 209,7 миллиардов рублей федеральных средств на 2017-2025 годы, из них только 12,9 миллиардов запрашивается на 2017 год. В этом и состоит отличие новой версии программы от старой – в расчёте финансирования. К тому же она «подешевела» на 50 миллиардов рублей.

«Гвоздь» обновлённой программы — создание так называемых опорных зон, как минимум по одной в арктических субъектах федерации. Предположительно должны возникнуть Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны со своей спецификой. Федеральный центр должен материально поддерживать развитие инфраструктуры внутри опорных зон. Их задачами станет обслуживание Северного морского пути и наращивание экспорта транспортных услуг.

Якорными проектами зон, расположенных в Уральской, Сибирской и Дальневосточной территориях, станут минерально-сырьевые центры — месторождения, связанные единой инфраструктурой и одним пунктом отгрузки добычи.

Минэко рассчитывает, что реализация программы стимулирует рост производства валового регионального продукта в Арктике и экспорт товаров оттуда. Также разработчики ожидают снижения доли импорта для освоения месторождений полезных ископаемых наполовину от сегодняшних показателей к 2025 году.