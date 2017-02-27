В России наладят производство за Полярным кругом
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Производство и экспорт товаров из Арктики в числе целевых назначений госпрограммы развития климатической зоны.
Российское Минэкономразвития внесло в правительство проект государственной программы развития Арктики до 2025 года. Это обновлённая версия существующей программы. Для её финансирования потребуется 210 миллиардов рублей,
Однако, по сведениям издания, госпрограмма не предполагает выделения средств из бюджета прямо сейчас. Минэко предлагает заложить 209,7 миллиардов рублей федеральных средств на 2017-2025 годы, из них только 12,9 миллиардов запрашивается на 2017 год. В этом и состоит отличие новой версии программы от старой – в расчёте финансирования. К тому же она «подешевела» на 50 миллиардов рублей.
«Гвоздь» обновлённой программы — создание так называемых опорных зон, как минимум по одной в арктических субъектах федерации. Предположительно должны возникнуть Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны со своей спецификой. Федеральный центр должен материально поддерживать развитие инфраструктуры внутри опорных зон. Их задачами станет обслуживание Северного морского пути и наращивание экспорта транспортных услуг.
Якорными проектами зон, расположенных в Уральской, Сибирской и Дальневосточной территориях, станут минерально-сырьевые центры — месторождения, связанные единой инфраструктурой и одним пунктом отгрузки добычи.
Минэко рассчитывает, что реализация программы стимулирует рост производства валового регионального продукта в Арктике и экспорт товаров оттуда. Также разработчики ожидают снижения доли импорта для освоения месторождений полезных ископаемых наполовину от сегодняшних показателей к 2025 году.