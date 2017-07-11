В России могут быть введены ГОСТы на драгоценные камни

Нововведение может коснуться не только бриллиантов, но также изумрудов, топазов, гранатов и бирюзы.

Экономика

Государственный стандарт на бриллианты и другие драгоценные камни может быть введен в России. Дело в том что в настоящее время более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам.

Об этом «Известиям» сообщил руководитель Московского геммологического сертификационного центра (МГСЦ) при Пробирной палате России Александр Тюненков.

По словам эксперта, ситуация должна улучшиться после введения в России ГОСТа, в котором будут зафиксированы все характеристики, определяющие качество драгоценностей. Предполагается, что сертифицировать по ГОСТу будут камни весом свыше одного карата. Нововведение может коснуться не только бриллиантов, но также изумрудов, топазов, гранатов и бирюзы.