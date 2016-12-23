В Рязанской области отмечен рост объёмов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Предприятиям малого и среднего бизнеса в Рязанской области за 10 месяцев текущего года выдано кредитов на 30,9 млрд рублей.

Экономика

За январь-октябрь 2016 года в Рязанской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов на 62,4 млрд рублей. Объем кредитов данной категории заемщиков увеличился по сравнению с январем-октябрем 2015 года на 13,2%.

Как отмечает Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, наибольший объем ссуд предоставлен предприятиям обрабатывающих производств – 22,1 млрд рублей. Значительные объемы банковских кредитов получили также торговые организации (16,1 млрд рублей) и сельскохозяйстве нные предприятия (6,5 млрд рублей), причем кредитование сельхозтоваропро изводителей демонстрировало наиболее высокие (в 1,6 раза) темпы роста.

Предприятиям малого и среднего бизнеса в Рязанской области за 10 месяцев текущего года выдано кредитов на 30,9 млрд рублей, что на 17,0% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Общая величина ссудной задолженности рязанских заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 01.11.2016 составляла 86,2 млрд рублей. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая задолженность по предоставленным кредитам сложилась у предприятий обрабатывающих производств (38,1 млрд рублей), сельского хозяйства (20,8 млрд рублей) и торговых организаций (12,5 млрд рублей).

По состоянию на 1 ноября 2016 года на счетах по учету средств, привлеченных кредитными организациями от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , числилось 38,6 млрд рублей, что на 17,5% больше уровня, сложившегося на начало текущего года. Наиболее интенсивно (в 1,4 раза) в структуре привлеченных корпоративных средств увеличивались средства на счетах негосударственны х организаций, удельный вес которых возрос с 45,7 до 53,4%.

На начало ноября 2016 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 233 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовы е офисы, операционные кассы) региональных и инорегиональных банков.