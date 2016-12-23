В Рязанской области отмечен рост объёмов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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Предприятиям малого и среднего бизнеса в Рязанской области за 10 месяцев текущего года выдано кредитов на 30,9 млрд рублей.
За январь-октябрь 2016 года в Рязанской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов на 62,4 млрд рублей. Объем кредитов данной категории заемщиков увеличился по сравнению с январем-октябрем 2015 года на 13,2%.
Как отмечает Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, наибольший объем ссуд предоставлен предприятиям обрабатывающих производств – 22,1 млрд рублей. Значительные объемы банковских кредитов получили также торговые организации (16,1 млрд рублей) и сельскохозяйстве
Предприятиям малого и среднего бизнеса в Рязанской области за 10 месяцев текущего года выдано кредитов на 30,9 млрд рублей, что на 17,0% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Общая величина ссудной задолженности рязанских заемщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 01.11.2016 составляла 86,2 млрд рублей. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая задолженность по предоставленным кредитам сложилась у предприятий обрабатывающих производств (38,1 млрд рублей), сельского хозяйства (20,8 млрд рублей) и торговых организаций (12,5 млрд рублей).
По состоянию на 1 ноября 2016 года на счетах по учету средств, привлеченных кредитными организациями от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
На начало ноября 2016 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 6 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, 233 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовы
Информация о результатах деятельности в январе-сентябре текущего года кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 11 за 2016 год на официальном сайте