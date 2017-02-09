В Год экологии российскую промышленность ждёт масштабная модернизация

Глава Минпромторга рассказал о мерах уменьшения объема вредных выбросов на предприятиях.

Экономика

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о запланированных мерах по модернизации промышленности, которые уменьшили бы вредное влияние производства на окружающую среду. Глава ведомства подчеркнул, что увеличивая требования к экологии, правительство учтет и интересы бизнеса, добиваясь чтобы строгие нормы не привели к закрытию предприятий.

Мантуров сообщил, что с целью объединить интересы промышленников и экологов в 2017 году был создан Центр экологической промышленной политики (ЦЭПП).

ЦЭПП будет представлять лучшие из доступных технологий и обеспечивать сотрудничество в области использования химических веществ в том числе и на мировом уровне, рассказал глава ведомства. Также ведомство займется выпуском справочников по доступным технологиям в промышленности (НДТ). Более половина таких пособий уже готова.

Мантуров отметил, что переход на НДТ осуществляется в два этапа и должен быть завершен к 2035 году.

Для начала Минприроды выделит 300 предприятий наивысшей первой категории опасности, которые оказывают до 60% негативного воздействия на окружающую среду, — рассказал министр «Известиям».

По словам Мантурова, в рамках программы все объекты первой категории должны к 2018 году установить системы автоматического контроля. Министр допускает, что эти сроки могут быть сдвинуты, но подчеркнул, что переход на НДТ должен быть проведен строго в назначенные временные рамки.

К финансированию стол масштабных планов привлечен Фонд развития промышленности, также для предприятий разработана система льгот и меры экономического стимулирования, сообщил Мантуров.

Главным достижением в экологическом направлении министр назвал то, что компании признали необходимости модернизации производства. Он подчеркнул, что задачей министерства является не принуждение, а стимулирование перехода предприятий на новые технологии.