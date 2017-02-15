В ближайшие 5 лет BMW выпустит 28 новых моделей

Планы компании перестали быть тайной.

Экономика

Стали известны 28 моделей BMW, которые намерена выпустить компания BMW в ближайшие 5 лет - до 2021 года, сообщают «Народные новости» в среду, 15 февраля, со ссылкой на информацию самого автопроизводителя.

Нынешней весной на автосалоне в Женеве концерн представит модель 5-Series Touring. На её основе предполагается чуть позднее разработать модель 6-Series GT.

В текущем году должен выйти в свет и BMW X2.

Под конец года мир увидит новое поколение M5 и M2 GTS. А затем настанет черёд BMW Z5 и BMW 8-й серии.

За пять лет на автомобильном рынке займут место новые поколения BMW 3-Series и кроссовера BMW X5. В этот же период предполагается демонстрация BMW X7.